Allerede etter åtte minutter tok Krokelvdalen ledelsen ved Okoro-Brown, og Krokelvdalen-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen etter en halv time. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 60 minutter var hattricket et faktum for Okoro-Brown, og Krokelvdalen økte ledelsen da Sigurd Vøllestad Sjøvoll satte ballen i nettet to minutter senere. Dermed var stillingen 4-0. Dermed endte oppgjøret 4-0.

Lars Áilu Mienna Paulsen og Amro Abdel Hadi Chams-Aldeen fikk se det gule kortet.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp er Krokelvdalen på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Fløya 2 er nummer ti med null poeng.

Ole Martin Varmedal var dommer i oppgjøret.

14. mai er det ny kamp for Krokelvdalen. Da møter de Hamna 3. Fløya 2 skal måle krefter med Kvaløya 3 samme dag.