Touray ga Urædd 2 en tidlig ledelse etter bare ni minutters spill, men Eirik Øvrum utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål et kvarter før hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Amiin Bashir Ali sendte Urædd 2 i føringen på nytt fem minutter før slutt, og ett minutt før slutt scoret Touray igjen da han gjorde 3-1. Jacob Oxum reduserte for Langangen ett minutt senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Langangens Gaute Sindberg Hansen og Stian Bratland fikk se det gule kortet. For Urædd 2 fikk Kristoffer Berg Høegh-Larsen og Anthony Occean gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp er Langangen på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Urædd 2 ligger på tiendeplass med tre poeng.

Jan-Erik Winther var dommer.

9. mai skal Langangen møte Brevik, mens Urædd 2 møter Langesund.