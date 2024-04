Alvdal tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Stormoen, og Naum Kolesnyk fikk nettsus og doblet ledelsen allerede etter ni minutters spill. Stormoen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 rett etterpå. Etter 18 minutter reduserte Kvikne ved Steinar Schärer Nymoen. Seks minutter senere la Ole Herman Hol-Stormoen på til 4-1 for Alvdal, og Alvdal økte ledelsen da Eskil Undseth-Steigen satte ballen i nettet etter 26 minutters spill. Dermed var stillingen 5-1. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-1 sju minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-1 etter første omgang.

Scoret på straffespark

Noen minutter ut i andreomgangen vartet Stormoen opp med hattrick. En spiller reduserte til 2-7 for Kvikne seks minutter ut i andre omgang. Like etterpå økte Alvdal ved Kirilo Martyniuk. Etter 44 minutter scoret Nymoen sitt andre mål da han gjorde 3-8. Stormoen (Alvdal G14) scoret på straffe fem minutter senere, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-3 for Alvdal. Samme spiller økte til 11-3 for samme lag etter 52 minutters spill, og rett etterpå scoret Alvdal-spilleren igjen da han gjorde 12-3. Etter 57 minutter økte avstanden mellom lagene da Stormoen satte inn 13-3 for hjemmelaget, og en spiller økte ledelsen for vertene da han satte inn 14-3 tre minutter senere. Kolesnyk satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 64 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 15-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp ligger Alvdal på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Kvikne er på femteplass med tre poeng.

Baard Enget var kampleder.

Alvdal bryner seg på Tolga-Vingelen/Os/Nansen 2. mai, mens Kvikne spiller neste kamp mot Alvdal 2 dagen etter.