Mjøsund sendte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, og Nikolai Aas scoret og doblet ledelsen for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg etter tolv minutter. Etter 28 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Christian Mikkelsen Lea satte inn 3-0. Det resultatet sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Direkte rødt kort til Skaun / Buvik

Et kvarter før full tid økte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg ved Mjøsund, og samme spiller sikret seg hattrick da han la på til 5-0 fem minutter senere. Christian Mikkelsen Lea satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 65 minutter. Skaun/Buvik måtte avslutte kampen med ti spillere etter at Marcus Husdal Jakobsen fikk rødt kort like etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-0.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Det var Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborgs første seier i årets sesong.

Etter lørdagens kamp ligger Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Skaun/Buvik er på sjetteplass med null poeng.

Mikael Marius Hansen dømte kampen.

11. mai er det ny kamp for Skaun/Buvik. Da møter de Trygg/Lade. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg skal måle krefter med Orkanger 12. mai.