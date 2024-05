LSK Kvinner 2 tok ledelsen da Aurela Imeraj scoret etter 33 minutter, men Thea Arnegård Kulvik utlignet for Rosenborg 2 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Sju minutter etter hvilen scoret 18-åringen sitt andre mål da hun gjorde 2-1, men Emma Reshane sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 sju minutter senere. Frøydis Bakka sørget for at LSK Kvinner 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Rosenborg 2s Thea Arnegård Kulvik fikk se det gule kortet.

Tok over sjetteplassen

Rosenborg 2 og LSK Kvinner 2 er nå begge oppe i fire poeng.

Mathea Havig var dommer.

I neste runde skal Rosenborg 2 måle krefter med Mjølner 12. mai, mens LSK Kvinner 2 møter Steinkjer samme dag.