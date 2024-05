Stordal 2/Ørskog 2 tok føringen da William Marconi Cevallos satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, men Karsten Strand Vingen utlignet for Vigra etter kun fem minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Ble utvist

Seks minutter etter sidebytte tok gjestene ledelsen på nytt ved Jonas Solheim Nicolaisen. Bortelagets Leander Abelseth Søvik så rødt seks minutter senere, men Mathias Brusdal Nesvik scoret for Stordal 2/Ørskog 2 og sørget for at stillingen var 3-1 fire minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-3.

Vigras Tobias Noris Breivik Farstad fikk se det gule kortet. For Stordal 2/Ørskog 2 fikk William Marconi Cevallos, Sondre Hanestadhaugen, Jonas Solheim Nicolaisen og Magnus Kaldhusdal gult kort.

Tok over andreplassen

Etter onsdagens kamp ligger Vigra på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Stordal 2/Ørskog 2 er på andreplass med seks poeng.

Ian William Elkington var kampleder.

8. mai er det ny kamp for Vigra. Da møter de Sula. Stordal 2/Ørskog 2 skal måle krefter med Sykkylven 2 15. mai.