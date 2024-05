Carym Khalaf sendte Steinkjer foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-1.

Overhalla hadde grunn til å juble mot Steinkjer

Shidane sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Isak Linmo Brevik sendte Overhalla i føringen ti minutter ut i andre omgang. Suheyb Farah Shidane scoret for Overhalla og sørget for at stillingen var 3-1 fire minutter senere, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Shidane sitt andre mål da han gjorde 4-1. Etter 63 minutters spill fullførte samme spiller sitt hattrick, og Elias Skåle Valskrå økte ledelsen da han satte inn 6-1 rett etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-1.

Matusala Michele, Mohammed Alfnesh og Angesom Grmay fikk gult kort.

Steinkjer beholdt tiendeplass

Etter lørdagens kamp er Overhalla på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Steinkjer er nummer ti med null poeng.

Andreas Lauritz Sørensen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Steinkjer måle krefter med Stjørdals-Blink, mens Overhalla møter Namsos.