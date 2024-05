Etter 16 minutters spill tok Meldal/Rindal/Svorkmo ledelsen ved Magnar Reitan, men Johannes Dahle Hals utlignet for Strindheim 2 etter 27 minutter. Meldal/Rindal/Svorkmo tok ledelsen på nytt da Mogset scoret fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-1.

Målbonanza etter pausen

Anders Vesterbekkmo Hellan utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål fem minutter etter pause, og Ronald Wold Nekstad sendte Strindheim 2 foran da han satte inn 3-2 fem minutter senere. Gard Anda Gimnes utlignet da han satte inn 3-3, og Mogset scoret sitt andre mål da han gjorde 4-3 etter 63 minutters spill. Meldal/Rindal/Svorkmo-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 5-3 rett etterpå, og ett minutt før full tid økte Meldal/Rindal/Svorkmo ved Peder Melien Ree. Reitan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-3 for Meldal/Rindal/Svorkmo ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-3.

Ola Stokke fikk se det gule kortet.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Meldal/Rindal/Svorkmo på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Strindheim 2 ligger på tiendeplass med null poeng.

Marvin Bekken dømte kampen.

I neste runde skal Strindheim 2 måle krefter med Byåsen 2 25. mai. Meldal/Rindal/Svorkmo møter Astor 26. mai.