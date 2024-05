Sebastian Gamst-Gabrielsen sendte Kvaløya 3 i føringen etter kun to minutter, og Magnus Folden Albrigtsen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 to minutter senere. Etter 33 minutters spill la Sebastian Bakke Thomassen på til 3-0 for Kvaløya 3. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Kvaløya 3 dro ifra

Sebastian Gamst-Gabrielsen økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 51 minutter, og ett minutt før slutt økte avstanden mellom lagene da Adrian Arnesen satte inn 5-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-5.

Kjempet seg opp til femteplass

Det var årets første seier for Kvaløya 3.

Etter tirsdagens kamp er Fløya 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Kvaløya 3 er nummer fem med tre poeng.

Hans Olav Gjøvik var dommer i kampen.

Kvaløya 3 spiller mot Hamna 3 21. mai, mens Fløya 2 spiller neste kamp mot Kvaløya 5 dagen etter.