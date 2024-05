Noh Tecle Solomon sendte Oppdal 2 tidlig i ledelsen, men Markus Rødseth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 33 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 til pause.

Like mange mål

Gimse 2/Melhus 2-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 et kvarter før full tid, men Steen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Oppdal 2s Solomon fikk gult kort. For Gimse 2/Melhus 2 fikk Rødseth og Adrian Antonsen gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp ligger Oppdal 2 på femteplass på tabellen med to poeng, mens Gimse 2/Melhus 2 er på andreplass med sju poeng.

Bård Kåre Græsli dømte kampen.

I neste runde skal Oppdal 2 måle krefter med Gauldal 23. mai. Gimse 2/Melhus 2 møter Leinstrand/Byneset 31. mai.