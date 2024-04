Træff fikk en kjempestart på kampen da Kristian Thorsheim Selmer sendte laget sitt i føringen etter kun fem minutters spill, men Tore Næss utlignet da han satte inn 1-1 etter 16 minutter. Træff tok ledelsen igjen ved Dino Okanovic noen minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Målshow i andre omgang

Nikolai Viken Tornes scoret for Træff og sørget for at stillingen var 3-1 tre minutter etter pause, og Træff rykket ytterligere ifra da Okanovic økte ledelsen etter et kvarter av andreomgangen. Et kvarter før slutt økte Træff ved Selmer. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 5-1.

Træffs Markus Hammerbekk Lewis og Iver Flønes fikk se det gule kortet. For Surnadal fikk Adrian Bjørseth Svensli gult kort.

Poengjakten fortsetter

Kristoffer Nevstad var dommer i kampen.