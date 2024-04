Austevoll 2 tok ledelsen ved Blix bare noen minutter ut i kampen, og allerede etter ni minutters spill doblet Austevoll 2 ved Simon Karsten Karlsen. Blix satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Austevoll 2, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Austevoll 2s spiller nummer 20 satte inn 4-0 for Austevoll 2. etter 24 minutter økte gjestene ved Austevoll 2s nummer sju, og Hallvard Møgster Samland økte ledelsen da han satte inn 6-0 like etterpå. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 0-6.

Målshow etter pause

Etter 46 minutters spill fullførte Blix sitt hattrick, og Austevoll 2-spilleren scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 8-0 sju minutter senere. Austevoll 2 økte ledelsen da Austevoll 2s nummer 15 satte ballen i nettet et kvarter før full tid. Dermed var stillingen 9-0, og rett etterpå scoret samme spiller igjen da han gjorde 10-0. Dermed endte oppgjøret 0-10.

Mye å se fram til neste runde

Sondre Naustvåg Øksnes var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Smørås 2 måle krefter med Nore Neset 2, mens Austevoll 2 møter Nore Neset 2.