Gneist 3 tok en tidlig ledelse etter bare fire minutter, men Vedvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Samme spiller sendte Bjarg 2 i ledelsen etter 19 minutters spill, og fem minutter senere fullførte Bjarg 2-spilleren sitt hattrick. Gneist 3 gjorde 2-3 etter 28 minutter. Tobias Bore Sandal (Bjarg 2 G15) scoret på straffe sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-4.

Bjarg 2 økte ledelsen

Bjarg 2 rykket ytterligere ifra da Johan Gjerde Svabø økte ledelsen etter et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-5.

Spennende runde i vente

Maha Kameran Rafeeq dømte oppgjøret.

I neste runde skal Bjarg 2 måle krefter med Sædalen/Kringlebotn 2 19. april. Gneist 3 møter Minde 21. april.