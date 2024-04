Hånes/Tveit fikk en kjempestart på kampen da Mats Jensen Digervold sendte laget sitt i føringen allerede etter fem minutters spill, men Ismail Tekin Yildirim sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-1.

Hjemmelaget kunne juble til slutt

Niklas Sandvik Tallaksen sendte Jerv i ledelsen da han satte inn 2-1 noen minutter ut i andre omgang, og Fredrik Jørgensen Fosse satte inn 3-1 etter 57 minutter. Rett etterpå la Theodor Sandnes på til 4-1 for Jerv, og samme spiller økte ledelsen for Jerv da han satte inn 5-1 etter 63 minutters spill. Tallaksen scoret sitt andre mål da han gjorde 6-1 to minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-1.

Yamen Yaser Ali fikk gult kort.

Topper serien

Jerv står uten poengtap så langt i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Jerv nummer én på tabellen med seks poeng, mens Hånes/Tveit er på sjuendeplass med fire poeng.

Ali Mohammed Mustafa Alburra var dagens dommer.

13. april er det ny kamp for Hånes/Tveit. Da møter de Lyngdal. Jerv skal måle krefter med Gimletroll 20. april.