Jonas Nikolai Nilsen Kolnes ga Malvik/Hommelvik en tidlig ledelse i kampen med sin scoring bare noen minutter ut i første omgang, men Vuku 2 utlignet til 1-1 da Ruben Sellæg satte ballen i mål etter 13 minutters spill. Samme spiller sendte Vuku 2 i føringen sju minutter senere, men etter 27 minutter scoret Lucas Kristiansen for Malvik/Hommelvik. Malvik/Hommelvik tok ledelsen på nytt da Kolnes satte inn 3-2 sju minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 3-2.

Var suverene i andre omgang

Et kvarter før slutt vartet Malvik/Hommelvik-angriperen opp med hattrick, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 5-2 for Malvik/Hommelvik. Minuttet før full tid økte avstanden mellom lagene da Kolnes satte inn 6-2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-2.

Stig Tore Johansen og Iver-Martin Kjørvik Fossen fikk gult kort.

Leder serien

Etter torsdagens kamp er Malvik/Hommelvik på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Vuku 2 er nummer elleve med null poeng.

Julian Elstad var kampleder.

Malvik/Hommelvik spiller mot Verdal 19. april, mens Vuku 2 spiller neste kamp mot Ranheim dagen etter.