Hevrøy sendte Os 3 foran da han satte inn 1-0 etter 25 minutters spill, og Os 3 var på farten igjen fire minutter senere. De doblet ledelsen da Endre Brenne satte inn 2-0. Etter 37 minutter reduserte Jon Opedal Hove til 1-2 for Hasunds Hund. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Målbonanaza etter pausen

Kristian Vivås Håvardstun scoret 3-1-målet noen minutter ut i andre omgang, og Viljar Olai Alnes økte til 4-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Erlend Lindén Nesse la på til 5-1 for Os 3 etter 71 minutters spill, og Hevrøy scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-1 seks minutter senere. Seks minutter før slutt reduserte Hasunds Hund da Olav Arne Myro satte inn 2-6-målet, og like etterpå scoret Hasunds Hund-angriperen sitt andre mål da han gjorde 3-6. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-3.

Hasunds Hunds Jens Lie Vindenes pådro seg gult kort.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Os 3 på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Hasunds Hund ligger på niendeplass med null poeng.

Ken Roger Solberg var dagens dommer.

19. april er det ny kamp for Os 3. Da møter de Kalandseid. Hasunds Hund skal måle krefter med Smørås 2 26. april.