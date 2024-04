Iver Olai Lillebø Grønli sendte Volda 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 35 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Straffescoring

Sigurd Ragnvald Thue-Oseberg var uheldig og scoret selvmål for Volda 2 etter 47 minutter. Samuel Brudevoll Hånes (Volda 2 9er G14) satte inn et straffespark etter 62 minutters spill. Mohamad Naji Abdulrahman Sawas satte ballen i mål rett etterpå for Volda 3 og sørget for at stillingen var 3-1. Adam Jakub Skowronek gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-3.

Volda 3 serieleder

Etter onsdagens kamp er Volda 2 nummer ti på tabellen med null poeng, mens Volda 3 er på topp i serien med tre poeng.

Petter Krumsvik Aamaas dømte oppgjøret.

I neste runde skal Volda 2 måle krefter med Sykkylven 2 16. april, mens Volda 3 møter Moltustranda samme dag.