Johan Barclay de Tolly Lønøy ga Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy ledelsen tidlig før det første minuttet var omme, og Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy var på farten igjen fem minutter senere. De doblet ledelsen da Gaustad satte inn 2-0. Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen etter bare åtte minutters spill, og et kvarter før sidebytte vartet Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy-spilleren opp med hattrick. Oskar Steiner Noss reduserte for Djerv/Nordnes fem minutter før hvilen. Johan Barclay de Tolly Lønøy satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1 til pause.

Var suverene i andre omgang

Seks minutter ut i andre omgang scoret Gaustad igjen da han gjorde 6-1, og Johan Barclay de Tolly Lønøy gjorde hattrick fire minutter senere. Etter 53 minutter scoret Gaustad sitt femte mål da han gjorde 8-1, og Johan Barclay de Tolly Lønøy la på til 9-1 for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy etter 64 minutters spill. En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-1 for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy, og seks minutter senere økte hjemmelaget ved Adrian Laastad Natås. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 11-1.

Milan Zoric pådro seg gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Brage Valhovd Kalsund var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy måle krefter med Vestsiden-Askøy, mens Djerv/Nordnes møter Austevoll.