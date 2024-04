Kevin Folkestad Woldsund ga Volda ledelsen tidlig bare noen minutter ut i første omgang, men Langevåg 2 utlignet til 1-1 da Ludvik Sandvik satte ballen i mål etter bare fem minutter. Volda tok ledelsen igjen da Iver Olai Lillebø Grønli scoret fem minutter senere, men en spiller sørget for balanse i Langevåg 2-regnskapet da han satte inn 2-2 etter elleve minutters spill. Bortelaget tok ledelsen da Lars Dybdal Rokstad satte inn 3-2 etter 22 minutter, og Ludvik Sandvik scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 rett etterpå. Adrian Santos Fiskerstrand var uheldig og satte ballen i eget mål for Langevåg 2 fem minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 3-4.

Langevåg 2 dro ifra

Emil Kornelius Fylling satte ballen i mål ti minutter ut i andreomgangen for samme lag og sørget for at stillingen var 5-3, og en av lagets spillere økte til 6-3 for gjestene åtte minutter senere. Bortelaget rykket ytterligere ifra da Tomas Duarte Pinto Nogarolli Ramos økte ledelsen etter 65 minutters spill. Jonas Øglænd Vestgarden reduserte for Volda like etterpå, og etter 70 minutter reduserte Nikolai Rossetvik Åmelfot til 5-7 for Volda. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-7.

Slik spilles neste runde

Felix Murberg Digernes var dommer.

Langevåg 2 prøver seg mot Ørskog/Stordal 22. april, mens Volda spiller neste kamp mot Hasundgot/Haddal dagen etter.