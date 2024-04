Neset/Aasguten fikk en pangåpning på kampen da Ida Hovdal sendte laget sitt i føringen etter bare fire minutter, og Neset/Aasguten doblet ledelsen da Tyra Bøkestad-Breiseth satte inn 2-0. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Neset/Aasguten. Ane Sørlie Sørholt reduserte til 1-3 for Vinne etter 28 minutters spill, og Lina Kluken Myran Balhald gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 fem minutter senere. Ved pause sto det 3-2.

Neset / Aasguten holdt stand etter pause

To minutter etter hvilen scoret Hovdal sitt andre mål da hun gjorde 4-2. Etter 63 minutter reduserte Ingeborg Skei Mjømen til 3-4 for gjestene. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-3.

Neset/Aasgutens Silvana Mehari Berhane og Hovdal pådro seg gult kort. For Vinne fikk Mjømen og Angelica Forsberg Hamland gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Svein Egil Hauge var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vinne møter Rørvik/Kolvereid 21. april, mens Neset/Aasguten spiller neste kamp mot Egge to dager senere.