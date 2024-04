Ask Rønning Remnes sørget for at Orkanger 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare ni minutters spill. Torstein Fredriksen Hagetrø sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Hadde grunn til å juble

Evjen sendte Orkanger 2 foran igjen da han satte inn 2-1 etter 70 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-1.

Felix Kristian Jonsson Espnes fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Marvin Bekken dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkanger 2 måle krefter med Støren, mens Skaun 2 møter Charlottenlund 3.