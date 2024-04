Allerede etter fem minutters spill tok Dristug ledelsen ved Antonia Janina Rakowska, og Filip Aaland scoret og doblet ledelsen for Dristug ti minutter senere. Etter 23 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Johannes Fjærbu reduserte til 1-2, og Imås 2/Jerv 3-spilleren sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Thomas Skarpeteig Harkestad sendte Imås 2/Jerv 3 i føringen da han satte inn 3-2 noen minutter før hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Økte ledelsen

Antonia Janina Rakowska utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål et kvarter før full tid. Fem minutter senere scoret Harkestad igjen da han gjorde 4-3, og Arshia Pouya sørget for at resultattavla viste 5-3 etter 65 minutters spill. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-5.

Topper serien

Dristug og Imås 2/Jerv 3 er nå begge oppe på seks poeng.

Knut Egil Anonsen dømte kampen.

I neste runde skal Dristug måle krefter med Torden 25. april, mens Imås 2/Jerv 3 møter Express/Lia samme dag.