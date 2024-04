Axel Kjosavik sendte Tiller 2 foran da han satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og etter 30 minutter doblet Pelu ledelsen til Tiller 2. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-0.

Målbonanza etter pausen

Semere Yemane la på til 3-0 for Tiller 2 noen minutter etter pause, og Mathias Samson økte ledelsen for Tiller 2 da han satte inn 4-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Pelu satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 67 minutters spill. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Slik spilles neste runde

Bård Hemming Lorentsen dømte kampen.

Tiller 2 møter Heimdal 23. april, mens Strindheim 3 spiller neste kamp mot Kattem tre dager senere.