Etter bare ni minutter fikk Emblem straffespark. Mathias Bae Nordal satte inn 1-0-målet, og fire minutter før sidebytte fikk Emblem straffe. Samme spiller scoret fra straffemerket. Ved pause var stillingen 2-0.

Dro ifra

Et kvarter før slutt fullførte Emblem-spilleren sitt hattrick, og Mads Røys Storeide økte ledelsen da han satte inn 4-0 fem minutter senere. Casper Hovdenakk-Vadset gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 etter 65 minutters spill. Fem minutter senere økte Emblem ved Håkon Wolstad Pracy. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Emblem på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Sykkylven ligger på tiendeplass med null poeng.

Amund Ukkelberg var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Emblem måle krefter med Norborg/Ravn/Brattvåg 29. april, mens Sykkylven møter Blindheim samme dag.