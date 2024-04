Sotra/Telavåg 2 tok ledelsen ved Nathalie Nybøe bare noen minutter ut i første omgang. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

Økte ledelsen

Emina Seferovic fikk nettsus og doblet ledelsen for Sotra/Telavåg 2 etter et kvarter av andre omgang, og Kristina Heggernes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sotra/Telavåg 2. Dermed endte kampen 3-0.

Sotra / Telavåg 2 klatrer til sjetteplass

Etter søndagens kamp er Sotra/Telavåg 2 nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Arna-Bjørnar er på åttendeplass med ett poeng.

Ahmad Suhail Farkhari var kampleder.

20. april er det ny kamp for Sotra/Telavåg 2. Da møter de Øygarden. Arna-Bjørnar skal måle krefter med Åsane 2 samme dag.