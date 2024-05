Samson Pissinga sendte Stjørdals-Blink foran da han satte inn 1-0 etter kun seks minutters spill, og Stjørdals-Blink doblet ledelsen da William Løkholm Hognes satte inn 2-0 like etterpå. Sverre Leirfall Hammer økte til 3-0 for Stjørdals-Blink etter 14 minutter, og Stjørdals-Blink økte ledelsen da Sondre Bolin satte ballen i nettet etter 26 minutters spill. Dermed var stillingen 4-0. Overhalla reduserte til 1-4 ved Salman Farah Shidane seks minutter senere, og noen minutter før hvilen reduserte Overhalla ved Kristoffer André Vibstad Gjeseth. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-4.

Forsvarte ledelsen etter hvilen

Shidane reduserte for Overhalla sju minutter ut i andre omgang, og samme spiller utlignet da han satte inn 4-4 et kvarter før full tid. Pissinga sørget for at Stjørdals-Blink tok ledelsen igjen med sin scoring fire minutter senere, og etter 70 minutter scoret Sverre Leirfall Hammer sitt andre mål da han gjorde 6-4. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-6.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter mandagens kamp er Overhalla på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Stjørdals-Blink er nummer seks med sju poeng.

Christer Høstland Hanssen var dommer i oppgjøret.

Stjørdals-Blink spiller neste kamp mot Verdal/Vinne 24. mai, mens Overhalla prøver seg mot Strindheim to dager senere.