Sortland 3 tok ledelsen tidlig ved Olsen, og Sortland 3 var på farten igjen et kvarter før sidebytte. De doblet ledelsen da Kasper Jakobsen satte inn 2-0. Stillingen sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Sortland 3 holdt stand etter hvilen

Terbinos Tessema satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sortland 3. Majd Jalal Alturkmani reduserte til 1-3 for Svolvær et kvarter før full tid. Ti minutter senere scoret Olsen igjen da han gjorde 4-1. Tre minutter på overtid reduserte Oliver Langlete til 2-4 for bortelaget. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-2.

Sortland 3s Tobias Varg Knutsønn Rødsjøsæter pådro seg gult kort. For Svolvær fikk Oliver Rørvik Edvardsen og Samuel Ebenezer gult kort.

Spennende runde i vente

Torjus Johansen Kaspersen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sortland 3 måle krefter med Stokmarknes, mens Svolvær møter Andenes.