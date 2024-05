Etter 17 minutter laget Øyestad 2 straffespark, og Vegårshei scoret fra straffemerket. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Ekspederte straffe i mål

Leander André Røed Olafsen (Øyestad 2 G15) scoret på straffe noen minutter ut i andreomgangen, og Marcus Chessa Duesund ga Øyestad 2 ledelsen etter 62 minutters spill. Liam Homme Lindberg sørget for at stillingen var 3-1 to minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-1.

Øyestad 2 klatrer til femteplass

Det var Øyestad 2s første seier denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Øyestad 2 på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Vegårshei er nummer seks med tre poeng.

Andreas Luteberget var dommer i oppgjøret.

Øyestad 2 spiller neste kamp mot Trauma 21. mai, mens Vegårshei spiller mot Greipstad 2 dagen etter.