Etter 29 minutter tok Orkanger ledelsen ved Kim Arne Værnes, og Odin Bach fikk nettsus og doblet ledelsen for Orkanger fire minutter senere. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Orkanger var suverene i andre omgang

A. Nilsen la på til 3-0 for Orkanger etter 42 minutters spill, og A. Nilsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 ti minutter senere. Jon Magnus Ruud økte til 5-0 for Orkanger et kvarter før full tid, og sju minutter senere var hattricket et faktum for A. Nilsen. Hjemmelaget økte ledelsen da Mathias Landrø Husby satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 7-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-0.

Fortsatt på andreplass

Etter søndagens kamp ligger Orkanger på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg er på tredjeplass med fire poeng.

Amir Spjøtvold Mian var dagens dommer.

Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg spiller neste kamp mot Trygg/Lade 14. mai, mens Orkanger prøver seg mot Byåsen 22. mai.