Stegaberg/Skjold 2 tok ledelsen da Kristian Bøe Nordbø scoret etter kun ti minutters spill, og etter 28 minutter doblet Stegaberg/Skjold 2 ved Simen Gregersen. Nojus Kucinskas reduserte til 1-2 for Bremnes 3 to minutter senere. Etter 40 minutters spill scoret Gregersen sitt andre mål da han gjorde 3-1. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Bremnes 3 hentet inn ledelsen og sikret poeng

Thomas Røksund økte til 4-1 for Stegaberg/Skjold 2 etter 53 minutter, og ti minutter senere økte Stegaberg/Skjold 2 ved Endre Amundsen. Et kvarter før slutt var Stegaberg/Skjold 2 uheldig og satte ballen i eget nett. Kucinskas scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-5 like etterpå, og ni minutter før slutt var hattricket et faktum for Bremnes 3-angriperen. Ni minutter senere scoret Olav Steinsland for Bremnes 3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-5.

Elias Framnes Moldesæther og Røksund pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Bremnes 3 på sjuendeplass på tabellen med åtte poeng, mens Stegaberg/Skjold 2 ligger på fjerdeplass med ti poeng.

Åge Eide var kampleder.

I neste runde skal Stegaberg/Skjold 2 måle krefter med Falkeid Bokn 15. mai. Bremnes 3 møter Skudenes 16. mai.