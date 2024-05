Vemund Svendgård-Roe ga Levanger 2 ledelsen etter 21 minutters spill, men Sebastian Hyldmo utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål seks minutter senere. Remyra tok ledelsen da Mohamad Sadok Alsafri satte inn 2-1 et kvarter før hvilen. Sebastian Myhr Bjerkli scoret for Remyra to minutter før pause, slik at resultattavla viste 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-3.

Måltørke etter pause

Etter pause hadde begge lag tapre forsøk, men ingen av lagene maktet å få ballen i mål. Dermed endte oppgjøret 1-3.

Joachim Rømo pådro seg gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp ligger Levanger 2 på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Remyra er på fjerdeplass med sju poeng.

Jan-Magnus Johnsen Bråthen var dagens dommer.

I neste runde skal Levanger 2 møte Lånke 2, mens Remyra møter Neset/Aasguten.