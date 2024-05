Nordreisa tok ledelsen ved Mathias Kaspersen etter 14 minutter, men Brage Otelius Karlsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. David Mathias Eilertsen (Senja) scoret 2-1 fra ellevemetersmerket etter 37 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Publikum fikk mye å juble for

Karlsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 noen minutter etter pause. Kaspersen reduserte til 2-3 for Nordreisa ni minutter før slutt. Henrik Elias Berglund satte ballen i mål ni minutter senere. Dag Aslak Sandøy reduserte til 3-4 for Nordreisa etter 90 minutter. Han hadde nylig entret banen. Rett etterpå scoret H. Berglund igjen da han gjorde 5-3. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-3.

Senjas Mathias Johnsgård, Simon Kornelius Johansen og Samwel Macvay Ombori fikk gult kort. For Nordreisa fikk Adrian Molund, Jørgen Mikal Nilsen og Erlend Johannes Knutsen gult kort.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er Senja nummer to på tabellen med ni poeng, mens Nordreisa er på åttendeplass med tre poeng.

Magnar Marensius Strandli var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Senja spiller neste kamp mot Finnsnes 11. mai, mens Nordreisa spiller neste kamp mot Hamna.