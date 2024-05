Imås/Jerv 3 gikk opp i 1-0-ledelse etter tolv minutter, men like etterpå scoret Ole Martin Heen Espeland for Risør/Gjerstad/Tvedestrand/Vegårshei. Risør/Gjerstad/Tvedestrand/Vegårshei tok ledelsen ved Edgar Ohanyan etter 20 minutters spill. Risør/Gjerstad/Tvedestrand/Vegårshei-spiller Daniel Tumaini Aziz Sjåvåg satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og det sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-1.

Pyntet på resultatet

Aleksander Almedal Grændsen reduserte til 2-3 for Imås/Jerv 3 noen minutter ut i andreomgangen, og Skjult personinfo sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 ett minutt før full tid. Sharipov sørget for at Risør/Gjerstad/Tvedestrand/Vegårshei tok ledelsen igjen med sin scoring elleve minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-3.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Risør/Gjerstad/Tvedestrand/Vegårshei på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Imås/Jerv 3 er på fjerdeplass med seks poeng.

Kjell Ivar Lundvall dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Imås/Jerv 3 måle krefter med Trauma, mens Risør/Gjerstad/Tvedestrand/Vegårshei møter Donn 2.