Omar Viddal Krogsæter sendte Ørskog/Stordal i føringen bare noen minutter ut i første omgang, og Isak Søvik Benjaminsen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 allerede etter seks minutter. Ved pause sto det 0-2.

Ørskog / Stordal så rødt

William Nærø Nordal reduserte for Blindheim 2 noen minutter ut i andre omgang. Leon Magnus Stavseng sørget for at stillingen var 3-1 seks minutter etter pause, og Ørskog/Stordal rykket ytterligere ifra da Trym Falling Møller økte ledelsen etter 58 minutters spill. Sju minutter senere reduserte Blindheim 2 da Miran Ghahramani satte inn 2-4-målet, og Harald Bigton Sunde gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-4 sju minutter før slutt. Ørskog/Stordals Mateo Fernando Dyrkorn ble sendt i dusjen like etterpå, men Ole-Gunnar Stavseng fant nettmaskene etter 80 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-5.

Benjaminsen (Ørskog/Stordal G16) og Iver Kjeldberg Solevåg (Blindheim 2 G16) fikk begge gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Blindheim 2 nummer seks på tabellen med null poeng, mens Ørskog/Stordal er på fjerdeplass med tre poeng.

Christoffer Lervåg var dagens dommer.

1. mai er det ny kamp for Ørskog/Stordal. Da møter de Skodje. Blindheim 2 skal måle krefter med Emblem 3. mai.