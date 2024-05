Stålbrott tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Henning Olsen Johansen. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Scoring fra elleve meter

Stålbrotts Marius Hauge Andreassen scoret fra straffemerket etter 56 minutters spill, og Stålbrott økte ledelsen da Henrik Hoven satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 3-0. Rett etterpå la Erik Fredriksen på til 4-0 for Stålbrott. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-0.

Sortland 3s Patrick Arntsen og Rune Nybrott Hals pådro seg gult kort.

Poengjakten fortsetter

Pelle Werner Hansen var kampleder.

7. mai er det ny kamp for Stålbrott. Da møter de Morild 2. Sortland 3 skal måle krefter med Luna samme dag.