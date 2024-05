Samuel Andrew Booth sendte Nardo 2 i ledelsen etter bare ti minutter. Ti minutter senere ble vondt til verre for Ørland, da Amandas Malkowas doblet ledelsen for Nardo 2. en spiller økte til 3-0 for Nardo 2 fem minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Nardo 2 dro i land seieren etter målrik andreomgang

Ørland reduserte til 1-3 ved en av lagets spillere da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Noah Singstad Næsset reduserte til 2-3 ti minutter senere. En spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 tre minutter før slutt. Sander Stijelja Rasmussen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-4 like etterpå. Axel Lillemyr fant nettmaskene minuttet før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-3.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Nardo 2 og Ørland er nå begge oppe i seks poeng.

Sebastiano Ruocco var kampleder.

Ørland prøver seg mot Ranheim 3 13. mai, mens Nardo 2 spiller neste kamp mot Freidig 2 to dager senere.