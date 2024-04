Nome 2 tok ledelsen ved Hagen etter 21 minutters spill, og 42-åringen doblet ledelsen for Nome 2 da han satte inn 2-0 åtte minutter senere. Tommy Strand økte ledelsen for Nome 2 da han satte inn 3-0 et kvarter før hvilen, og Lukasz Federowicz økte ledelsen da han satte inn 4-0 åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Sendt av banen

Pors 3 reduserte til 1-4 ved Linus Lie Holtren da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Nicolai Torskeberg reduserte til 2-4 for Pors 3 ti minutter senere. Nome 2s Petter Sødal ble sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort etter 77 minutter. Ni minutter senere ble Jon Øygarden (Nome 2) sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort, og ett minutt før full tid scoret Torskeberg igjen da han gjorde 3-4. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-3.

Pors 3s Joakim Strand Carlsen fikk se det gule kortet.

Ble værende på femteplass

Etter oppgjøret står både Nome 2 og Pors 3 med tre poeng.

Ridha Ben Mohamed Hnana var dagens dommer.

Nome 2 spiller neste kamp mot Bamble 2 30. april, mens Pors 3 prøver seg mot Borg to dager senere.