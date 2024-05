Brønnøysund 2s Isak Bendiksen-Flatmo scoret på straffe etter 13 minutter, og Brønnøysund 2 doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. To minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Sebastian Nydahl Aakerøy satte inn 3-0 for Brønnøysund 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Seks minutter etter sidebytte ble avstanden mellom lagene redusert da Olav Brodgar Hestvik Tversland reduserte til 1-3. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-3.

Nye poeng skal deles ut

Før kampen mot Brønnøysund 2 G15 hadde Brønnøysund 3 vunnet tre kamper på rad.

Madeleine Larsen Mathisen var dommer.

Brønnøysund 2 spiller neste kamp mot Rana 2 1. juni, mens Brønnøysund 3 spiller mot Sandnessjøen 2/DIL 8. juni.