Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Kunne juble til slutt

Oliwier Artur Rybicki sendte Åsane i ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, men Qvigstad utlignet for Rosenborg etter et kvarter av andre omgang. Åsane fikk et forsprang igjen da Luka Aaker-Saldanha satte inn 2-1 ti minutter senere, men da det var spilt en halv time i andreomgangen, scoret Eskil Skoglund Hermansen for Rosenborg. Qvigstad scoret sitt andre mål da han gjorde 3-2 fire minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-2.

Simen Brudvik (Åsane G17) og Eirik Sandøy Myrvågnes (Rosenborg G17) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Rosenborg på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Åsane er på andreplass med ti poeng.

Torstein Altmann Krogstad dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Rosenborg spiller neste kamp mot Stabæk 25. mai, mens Åsane møter Sandefjord dagen etter.