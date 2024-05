Etter 32 minutter tok Lånke ledelsen ved Signe Sætnan, men Sverre/Nessegutten utlignet til 1-1 da Mari Hynne Storsve satte ballen i mål fem minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Kleven sendte Lånke i føringen igjen da hun satte inn 2-1 noen minutter ut i andreomgangen, men Sarah Rohi Bragstad sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Lånke tok ledelsen på nytt ved Kleven etter 80 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-2.

Erle Furnes Akseth fikk se det gule kortet.

Tok over tredjeplassen

Etter kampen har både Lånke og Sverre/Nessegutten seks poeng.

Hugo Lavik var dagens dommer.

15. mai er det ny kamp for Sverre/Nessegutten. Da møter de Hegra. Lånke skal måle krefter med Selbu 20. mai.