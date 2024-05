Vestsiden-Askøy fikk en pangåpning på kampen da Sondre Igelkjøn Rosendahl sendte laget sitt i føringen etter kun sju minutter, men ett minutt senere utlignet Filip Matei for Kvernbit. Gard Hjelmtvedt Gotaas sendte Kvernbit i føringen etter 13 minutters spill. Kamau scoret for Kvernbit ni minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1, og det sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-1.

Redusering etter pause

Kamau satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for samme lag seks minutter etter sidebytte. Ni minutter senere reduserte Rosendahl til 2-4 for Vestsiden-Askøy, og samme spiller laget hattrick da han ordnet 3-4 et kvarter før full tid. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-3.

Johannes Torpe Bødal (Kvernbit G16) og Antoni Roman Wysocki (Vestsiden-Askøy G16) fikk begge gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter søndagens kamp ligger Kvernbit på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Vestsiden-Askøy er på sjuendeplass med fire poeng.

Gabriel Matre var dommer i oppgjøret.

Kvernbit spiller neste kamp mot Bergen Nord 25. mai, mens Vestsiden-Askøy spiller mot Djerv/Nordnes dagen etter.