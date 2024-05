Linus William Jonsson sendte Stord/Solid/Trott 2 i føringen allerede etter seks minutters spill, og rett etterpå doblet Emil Hillestad ledelsen til Stord/Solid/Trott 2. etter 24 minutter økte avstanden mellom lagene da William Carruthers satte inn 3-0, og samme spiller økte ledelsen for Stord/Solid/Trott 2 da han satte inn 4-0 to minutter senere. Tre minutter før hvilen økte Stord/Solid/Trott 2 ved Favour Ikhurhe. Etter halvspilt kamp sto det 5-0.

Målbonanza etter pausen

Samme lag økte ledelsen da Emil Hillestad satte ballen i nettet ti minutter ut i andreomgangen. Dermed var stillingen 6-0, og seks minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Etter 57 minutters spill scoret Favour Ikhurhe sitt andre mål da han gjorde 8-0, og seks minutter senere vartet Stord/Solid/Trott 2-angriperen opp med hattrick. Linus William Jonsson satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for Stord/Solid/Trott 2 etter 65 minutter, og like etterpå scoret Favour Ikhurhe igjen da han gjorde 11-0. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-0 for Stord/Solid/Trott 2, og Linus William Jonsson sikret seg hattrick da han la på til 13-0 etter 70 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 13-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Stord/Solid/Trott 2 nummer to på tabellen med sju poeng, mens Vard Haugesund er på sjetteplass med tre poeng.

Jonas Vattem var dagens dommer.

Vard Haugesund prøver seg mot Trott 2 7. mai, mens Stord/Solid/Trott 2 spiller neste kamp mot Nord 13. mai.