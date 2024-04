Rosendal tok ledelsen da Ingebjørg Haugland satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen. Rosendals Elena Oline Jensen Eide scoret selvmål etter 45 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-1.

Rosendal sikret tre poeng

Inghild Christensen Sætrevik sørget for at Rosendal tok ledelsen igjen med sin scoring etter 66 minutter, og Eide sørget for at stillingen var 3-1 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-3.

Rosendal klatrer til fjerdeplass

Etter søndagens kamp er Ny-Krohnborg på ellevteplass på tabellen med ett poeng, mens Rosendal er nummer fire med tre poeng.

Atle Reiersen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Rosendal spiller neste kamp mot Flaktveit 12. mai, mens Ny-Krohnborg bryner seg på Flaktveit 26. mai.