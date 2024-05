Serine Wambui Hallem (Sverre/Nessegutten J14) scoret fra straffemerket etter 25 minutter, og Sverre/Nessegutten doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 ti minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Pyntet på resultatet

To minutter før slutt reduserte Strindheim ved Elvira Haugen Meyer. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-1.

Tok over niendeplassen

Etter fredagens kamp er Sverre/Nessegutten på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Strindheim ligger på tiendeplass med tre poeng.

Arne Andreas Valstad var dommer i oppgjøret.

Strindheim prøver seg mot Verdal/Vinne 5. mai, mens Sverre/Nessegutten spiller neste kamp mot Byåsen dagen etter.