Madeleine Vik Teige sendte SIF/Hessa i ledelsen fem minutter før pause, og SIF/Hessa doblet ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-0. Like etterpå reduserte Sara Lykke Gjerde til 1-2 for Blindheim 2. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Ella Båtnes Ottersen utlignet da hun satte inn 2-2 noen minutter etter sidebytte, og Erica Malén Aure Akslen sendte Blindheim 2 i ledelsen da hun satte inn 3-2 fem minutter ut i andre omgang. SIF/Hessas Livia Bondhus Aam scoret 3-3 på straffe to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-3.

Maja Røys Storeide fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er SIF/Hessa på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Blindheim 2 er nummer seks med ett poeng.

Khaled Marwan Haj-Mohammad dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Blindheim 2 møter Sykkylven 7. mai, mens SIF/Hessa spiller neste kamp mot Stranda 13. mai.