Molde 2 fikk et forsprang da Magnus Fjørtoft Løvik satte inn 1-0 etter 37 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-0.

Molde 2 holdt stand etter pause

Åsmund Dimmen Roppen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Solheim sendte Molde 2 i føringen igjen tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-1.

Molde 2s Anton Solbakken fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Molde 2 nummer seks på tabellen med seks poeng, mens Hødd 2 er på niendeplass med fire poeng.

Bendik Haarberg var dommer.

I neste runde skal Hødd 2 måle krefter med Træff 5. mai. Molde 2 møter Spjelkavik 6. mai.