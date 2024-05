Moradi ga Kragerø/Drangedal ledelsen tidlig i kampen med sin scoring etter kun tre minutter, og Kragerø/Drangedal doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 like etterpå. Et kvarter før pause reduserte Hedda Rønningen til 1-2 for Snøgg 2, og Anine Seljord Bergestig utlignet for Snøgg 2 to minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 til pause.

Kunne juble til slutt

Noen minutter ut i andre omgang vartet Moradi opp med hattrick, og Maya Josephine Jurgens satte ballen i mål fire minutter etter hvilen. Frida Velta reduserte til 3-4 seks minutter senere. Jurgens scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Marie Sæterbakken Melås økte ledelsen da hun satte inn 6-3 etter 67 minutters spill. Rett etterpå reduserte Snøgg 2 da Rønningen satte inn 4-6-målet, og gjestene reduserte til 5-6 ved Ingeborg Haukvik sju minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-5.

Snøgg 2 serieleder

Etter mandagens kamp ligger Kragerø/Drangedal på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Snøgg 2 er på førsteplass med seks poeng.

Jarle Wormdahl dømte kampen.

I neste runde skal Kragerø/Drangedal måle krefter med Seljord 13. mai. Snøgg 2 møter Seljord 30. mai.