Verken Os eller Bremnes maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Delte poengene

Os tok ledelsen da Elise Lyssand satte inn 1-0 et kvarter før full tid, men Emilie Ånderå sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 seks minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-1.

Bremnes' Nora Vestrheim Øvrebø pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter mandagens kamp er Os nummer åtte på tabellen med åtte poeng, mens Bremnes er på femteplass med ti poeng.

Roar Wold var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Os måle krefter med Førde, mens Bremnes møter Fyllingsdalen 2.