Henrik Nikolaisen Nygård ga Charlottenlund 3 ledelsen tidlig i oppgjøret før det første minuttet var omme, og Charlottenlund 3 doblet ledelsen da Twimukye satte inn 2-0. Charlottenlund 3 rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen sju minutter senere. Trond 2s Akin-Ola Immokuede Jacobs satte inn et straffespark allerede etter ti minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Målene rant inn

Emma Brekke Borren økte ledelsen for Charlottenlund 3 da hun satte inn 4-1 fem minutter ut i andreomgangen. Odin Jakob Meek Johansen Banks reduserte til 2-4 for Trond 2 fem minutter senere. Erick Advent Chikukwa satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid, og åtte minutter senere la Wilhelm Albert Hegle på til 6-2 for Charlottenlund 3. etter 70 minutters spill reduserte Trond 2 da Alex Whiteley satte inn 3-6-målet. Aymen Elaachir satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-3 for Charlottenlund 3 to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-3.

Klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Charlottenlund 3 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Trond 2 er nummer åtte med null poeng.

Henrik Brå var dagens dommer.

I neste runde skal Charlottenlund 3 måle krefter med Gauldal 2. mai, mens Trond 2 møter Freidig 2 samme dag.