Oline Bodin Nordahl sendte Torridal i føringen da hun satte inn 1-0 etter 13 minutter, men Mina Andrea Jacobsen sørget for balanse i Øyestad-regnskapet da hun satte inn 1-1 fem minutter før pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Torridal hadde grunn til å juble

Torridal tok ledelsen igjen da en spiller scoret etter 53 minutters spill, og Sofia Høigilt Strand scoret for Torridal og sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå. Etter 65 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da en av lagets spillere reduserte til 2-3. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var Torridals første seier i årets sesong.

Etter torsdagens kamp er Torridal på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Øyestad ligger på femteplass med tre poeng.

Mesut Aricigil var kampleder.

I neste runde skal Øyestad måle krefter med Lillesand 2. mai. Torridal møter Hånes/Tveit 3. mai.